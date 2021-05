La Asl assicura: "Nei prossimi giorni a Vasto struttura parasole per chi è in coda per il vaccino"

Nei prossimi giorni al PalaBCC di Vasto sarà installata una struttura ombreggiante per consentire alle persone in attesa di non soffrire il caldo restando esposti ai raggi del sole. Ad assicurarlo è la direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti che opererà in collaborazione con il Comune.

Oltre alle numerose segnalazioni degli utenti, a sollevare il caso dell'attesa sotto al sole a Vasto e San Salvo era stato il consigliere regionale del M5S, Pietro Smargiassi che ha indirizzato una lettera a riguardo al ministero della Difesa [LEGGI].

L'azienda sanitaria inoltre aggiunge che al Pala BCC "è in corso la sostituzione di gazebo e tendoni in uso finora, e presi in noleggio, con altri che sono stati appena acquistati. L'operazione viene fatta in queste ore approfittando della chiusura serale del centro vaccinale".