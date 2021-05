Impatto contro un camion sulla Trignina: motociclista soccorso in eliambulanza

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente sulla Trignina in territorio di Dogliola poco dopo le 14. L'impatto è avvenuto in corrispondenza dell'area di servizio "Il Girasole", al km 62.

Dalle prime informazioni pare che il giovane centauro, a bordo di uno "scooterone", viaggiasse in direzione San Salvo e che si sia scontrato contro un camion in uscita dall'area di sosta; una dinamica non nuova in quel tratto di strada.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno allertato l'eliambulanza. Il velivolo è atterrato nella stessa area di sosta ed è ripartito da poco. Seppur ferito seriamente, il motociclista non sarebbe in fin di vita.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e il personale dell'Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Solo la settimana scorsa in un altro incidente sulla Statale 650 Trignina tre persone sono rimaste ferite gravemente in un frontale.

In aggiornamento