"È stato uno shooting fotografico autorizzato. Accesso all’area dunale? Segnaliamo alle autorità"

"Faremo una segnalazione alle autorità competenti. Faremo presente a chi di dovere che c'è stata una violazione". Così Paola Cianci, assessora all'Ambiente del Comune di Vasto, risponde alle critiche di Avanti Vasto, secondo cui il set allestito di recente nella Riserva naturale di Punta Aderci nulla avrebbe a che vedere una

"Era uno shooting fotografico", dice Cianci a Zonalocale. "La relativa proposta è stata vagliata dal comitato di gestione della Riserva, che l'ha approvata con queste prescrizioni: divieto d'accesso dei mezzi in spiaggia, quindi materiale trasportato esclusivamente a mano; non usare l'area dunale per gli allestimenti né per realizzare il servizio. Riguardo alla foto scattata nell'area dunale, va precisato che gli sposi vi hanno acceduto a piedi e non con i mezzi. Detto questo, è stata violata una delle prescrizioni, quindi faremo una segnalazione alle autorità competenti. Faremo presente a chi di dovere che c'è stata una violazione. Per il resto, non è vero che sono stati utilizzati gruppi elettronici, ma solo luci a led. Abbiamo scritto chiaramente - precisa Paola Cianci - che non si potranno celebrare matrimoni nella Riserva naturale di Punta Aderci. Quindi ciò che lì si può fare è promuovere genericamente il matrimonio in spiaggia e non il matrimonio sulla spiaggia di Punta Penna".