Respinta la sfiducia, Baccalà resta presidente del Consiglio comunale: "Volevano infierire"

12.35 - Elio Baccalà resta presidente del Consiglio comunale. Respinta la mozione delle minoranza. Il voto si è concluso con 9 sì, 13 no e una scheda bianca. "Voglio ringraziare chi ha votato per me, chi ha creduto in me", dice Baccalà, con voce rotta dall'emozione, in Aula al termine del voto. "Per 41 anni ho insegnato a giovani e detenuti il rispetto reciproco, la non prevaricazione, il rispetto delle idee altrui, l'atteggiamento comprensivo e di umiltà". Nel ruolo di presidente "non sono stato mai alle dipendenze di qualsiasi parte politica, credo di aver sempre fatto il mio dovere e di aver sempre operato per tutti". "Si è voluto infierire su di me, dimenticando manifestazioni di stima anche pubbliche nei mie confronti".

Nelle dichiarazioni di voto, Marco Marchesani (Filo Comune) ha annunciato di non poter partecipare al voto in presenza perché fuori Vasto per motivi di lavoro.

12.25 - In corso la votazione (in presenza, perché è a scrutinio segreto) sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio comunale, di Vasto, Elio Baccalà, presentata dai nove consiglieri di opposizione.

Ore 10 - È in corso il Consiglio comunale di Vasto che ha come primo punto all'ordine del giorno la proposta di revoca del presidente Elio Baccalà presentata dai gruppi di opposizione (in basso gli altri punti all'ordine del giorno).

1. Proposta di revoca del Presidente del Consiglio ex art.10 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Approvazione verbali sedute precedenti del 15 e 30 marzo 2021.

3. Interrogazioni ed interpellanze

3.a Interpellanza presentata dal consigliere Francesco Prospero ed altri in data 18.03.2021, n.15657 di prot., in merito a “Aqualand del Vasto”

3.b Interpellanza presentata dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero ed altri in data 09.04.2021, n.19728 di prot., in merito a “Appalto servizio asilo nido Stella Maris, incongruenze e anticipazioni”

3.c Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo in data 14.04.2021, n.20704 di prot., in merito a “ Tubazioni in mare”

3.d Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo in data 14.04.2021, n.20704 di prot., in merito a “ Nuovi parcheggi realizzati unitamente alle corsie ciclabili”

3.e Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo in data 19.04.2021, n.21844 di prot., in merito a “ Trasporto scolastico”

4. Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n.62 del 09.04.2021

5. Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n.74 del 22.04.2021

6. Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n.78 del 27.04.2021

7. Prelievo dal fondo di Riserva – Comunicazione

8. Lavori di risanamento conservativo e cambio d’uso da deposito a uso sociale e servizi della “Rotonda” di Vasto Marina. Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/20021

9. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , Comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 -Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 2/2018. ( Proposta 17)

10. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 211/2020. ( proposta 19)

11. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 -Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 244/2020. ( proposta 21)

12. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 82/2020 – Transazione ( proposta 22)

13. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 41/2016. ( proposta 28)

14. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 -Sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1874/2020 (proposta 30) ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 -Sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1874/2020 ( proposta 30)

15. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del TAR Abruzzo sez. Pescara n. 268/2020 ( proposta 32)

16. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 -Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 241/2020. (proposta 33)

17. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n.121/2017 e della Corte d’Appello di L’Aquila n. 42/2021. (proposta 34)

18. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del TAR Abruzzo sez. Pescara n. 218/2015 e n. 265/2016. (proposta 36)

19. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 370/2017. (proposta 38)

20. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 276/2018. (proposta 39)

21. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett.a), del D.Lgs. n. 267/2000 -Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 35/2021 - Transazione. ( proposta 44)

22. Artt.39 e 43 del T.U.E.L. – Iniziativa del consigliere comunale Francesco Prospero ed altri, n.18204 di prot del 31 marzo 2021- Richiesta di convocazione del Consiglio comunale straordinario, ai sensi dell’art.40 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in merito a “ Aqualand – Apertura stagione estiva 2021 – Tutela del Patrimonio comunale”

23. Artt.39 e 43 del T.U.E.L. – Iniziativa dei consiglieri comunali di maggioranza – n.19544 di prot. del 08.04.2021 - Conferimento cittadinanza onoraria della Città del Vasto al sig. Patrick George Zaki

24. Art.57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dal consigliere Edmondo Laudazi, prot.31979 del 21.04.2021, avente ad oggetto “Situazione organizzativa e funzionale della Pilkington -Nsg.