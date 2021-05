Al via a San Salvo le vaccinazioni a domicilio per gli anziani e i più fragili

Sono iniziate questa mattina alle 8 le vaccinazioni anti-Covid nelle abitazioni degli anziani e delle persone più fragili di San Salvo.

L’elenco utilizzato, in gran parte composto da pazienti che usufruiscono dell’assistenza domiciliare, è quello fornito dal servizio vaccinazioni dell’azienda sanitaria. Saranno i dottori Erminio Cardarella e Silvia Del Plavignano a recarsi nelle case dei sansalvesi assistiti da personale infermieristico. Attualmente la vaccinazione a domicilio interesserà 140 persone. Chi non ha effettuato la prenotazione può rivolgersi direttamente alla Asl per essere inserire nell’elenco delle vaccinazioni a domicilio.

"Ringrazio il direttore generale Thomas Schael e il dottor Eugenio Spadano, che sta coordinando il punto vaccinale di San Salvo Marina, i medici Cardarella e Del Plavignano e gli infermieri che si sono resi disponibili a garantire questo servizio, che ritengo segno di grande civiltà e di attenzione ai più fragili", commenta il sindaco Tiziana Magnacca.

Nei giorni scorsi le operazioni di vaccinazione a domicilio per anziani e fragili sono state avviate anche in diversi Comuni del Vastese dove le squadre di medici e infermieri predisposte dalla Asl stanno somministrando le dosi a chi è impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione.