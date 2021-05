Volontari Airc in piazza con le azalee: "Non bisogna dimenticare la ricerca sul cancro"

I volontari Airc tornano nelle piazze italiane per la campagna Azalea della Ricerca. Lo scorso anno, nel pieno dell'emergenza Covid, non era stato possibile organizzare banchetti e gazebo in presenza. Ora, nel rispetto delle norme vigenti, i tanti volontari dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro sono pronti per incontrare i cittadini e - a fronte di un'offerta di 15 euro - consegnare le colorate e profumate azalee.

Anche i volontari vastesi si stanno preparando a questo appuntamento. "Non dobbiamo dimenticarci di quanto sia importante sostenere cure e ricerca sul cancro - spiega Francesco Iannucci, referente del comitato locale Airc - . Per questo saremo presenti a Vasto, con un numero importante di azalee - circa 400 - confidando nella generosità dei nostri concittadini".

Sabato 8 maggio ci saranno tre punti di distribuzione: in piazza Diomede a Vasto, in piazza Rodi a Vasto Marina e al Centro Commerciale del Vasto in via Cardone. "Se avremo disponibilità di azalee riproporremo gli stand anche domenica 9 maggio".

Abbiamo incontrato Francesco Iannucci per farci presentare l'iniziativa del weekend.