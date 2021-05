Venerdì 7 maggio, l’evento di Italia Nostra del Vastese per scoprire il Castello di Monteodorisio

Continuano le iniziative promosse da Italia Nostra del Vastese, in occasione delle Settimane del patrimonio culturale. Il secondo appuntamento, previsto per venerdì 7 maggio, avrà come cornice il Castello di Monteodorisio ed il suo museo.

Si parte alle 17.00 con la visita guidata al Museo Archeologico del Vastese, per poi proseguire, alle ore 18.00, con la conversazione sugli scavi archeologici nel Castello di Monteodorisio e sulla nascita del museo, con gli archeologi Katia Di Penta e Davide Aquilano.

"Mille anni fa nel Castello di Monteodorisio – spiega Aquilano - si allevavano esemplari di una particolare razza canina, la cui pelle era usata per confezionare i guanti dei falconieri. A questa e altre conclusioni sono giunti gli archeologi dopo aver studiato i reperti rinvenuti durante gli scavi svolti nel cortile del Castello nel primo decennio di questo secolo. La falconeria è un'antichissima pratica venatoria all'epoca riservata alla sola aristocrazia e il dato acquisito con le indagini archeologiche nel Castello rafforza quello che già sul piano storiografico si stava delineando per altre vie: a Monteodorisio tra il X ed il XII secolo risiedeva il rappresentante del potere politico di riferimento per il territorio abruzzese a Sud del Sangro, come consentono di dedurre i frammenti di scultura altomedievale sparsi nel suo centro storico (gli unici nel Vastese), i risultati degli scavi sopra ricordati, il numero di monasteri che vantava all'epoca e la presenza, agli inizi dell'XI secolo di un gastaldo di nome Deodato, sopranominato Iaconello.

Italia Nostra vuole portare all'attenzione del pubblico questa ed altre importanti novità".