Non piove da giorni, ma la riviera di Vasto Marina si allaga lo stesso

Stavolta non è la pioggia.

Anche col sole l'incrocio tra viale Dalmazia e via Del Greco si allaga. Abituati a fare lo slalom tra le transenne che vengono piazzate a ogni acquazzone perchè quel crocevia diventa una piscina, residenti e automobilisti fanno notare che il problema dell'acqua che fuoriesce dai tombini non si verifica solo alla minima pioggia, ma anche nei periodi, come questo, caratterizzati da diversi giorni di bel tempo.

Lungo il parallelo lungomare Duca degli Abruzzi il Comune sta facendo costruire una vasca di raccolta delle acque bianche. Su tutta la riviera ne sono previste tre. Nella speranza che bastino a evitare allagamenti cui gli abitanti di Vasto Marina sono abituati ormai da troppi anni.