Magnacca: "Nessun intervento eccezionale del prefetto"

"È lo stesso prefetto di Chieti a evidenziare la regolarità dei nostri comportamenti tenuti nel corso del consiglio comunale del 22 aprile scorso quando dice: 'Il regolamento costituisce il presupposto essenziale per l’attivazione della consultazione referendaria'". Il sindaco, Tiziana Magnacca, replica al comitato "San Salvo per un ambiente sostenibile" dopo la risposta del prefetto di Chieti, Armando Forgione.

Nei giorni il comitato che chiede l'indizione di un referendum comunale sulla collocazione del tempio crematorio ha presentato un esposto al prefetto che ha poi scritto al primo cittadino. "Il regolamento – continua Magnacca – come ci ricorda il prefetto 'è la fonte regolamentare che prevede le varie fasi in cui si articola la consultazione, dall’iniziativa sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il procedimento'".

Il sindaco sansalvese ha risposto al prefetto che "si è provveduto a rinviare il punto all’ordine del giorno alla commissione Affari generali e Istituzionali per quanto prevede lo Statuto comunale all’articolo 55, nella consapevolezza di dover analizzare e discutere proprio in Commissione un argomento così importante per la vita democratica dei nostri cittadini".

Il punto sollevato da comitato e opposizioni (queste ultime ieri hanno dato un ultimatum alla maggioranza) resta però insoluto: la convocazione a stretto giro della commissione. I cinque consiglieri di opposizione di centrosinistra hanno avanzato la prima richiesta il primo marzo scorso, respinta dal presidente del consiglio Eugenio Spadano per l'assenza del numero minimo necessario (7). Dopo il rinvio da parte dell'assise civica del 22 aprile, gli stessi consiglieri, nello stesso giorno hanno avanzato una nuova richiesta di convocazione che per ora non ha avuto seguito. Ieri, quindi, i tre gruppi (Pd, Italia Viva e Più San Salvo) hanno dato tre giorni di tempo per la convocazione prima di un nuovo esposto al prefetto.

Di tempio crematorio, referendum e altri tempi si parlerà oggi alle 18 nella puntata in diretta di TimeOut (su zonalocale.it e sulla pagina Facebook di zonalocale) con Tiziana Magnacca (sindaco), Eugenio Spadano (presidente del consiglio comunale), Fabio Travaglini (Più San Salvo) e Antonia Schiavarelli (comitato San Salvo per un ambiente sostenibile)