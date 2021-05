Le immagini del contest di proCastigliArte in un mosaico di colori, oltre il bianco e il nero

Più di 150 elaborati ricevuti, 8 scuole coinvolte e i lavori di 10 artisti. Sono questi i numeri del contest "Via il bianco e il nero, oggi di che colore sei?" organizzato dal Comitato proCastigliArte, sostenuto dal Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto, in occasione della Giornata mondiale del colore. Lavori che hanno dato vita ad un mosaico composto di immagini, "un'immagine nell'immagine", ricca di sfumature di colori.

''Utilizzare le mani per costruire immagini e messaggi – spiegano i promotori in un comunicato - ha una valenza formativa, comunicativa e attivante del pensiero. Nella pratica laboratoriale, ogni occasione d'incontro diviene crocevia di esperienze individuali che si arricchiscono reciprocamente, captano nuovi stimoli, si preparano a tradurre in attività l'avvenuta crescita interiore. Il coinvolgimento umano, affettivo, relazionale, cognitivo-corporeo fa sì che il bambino/ragazzo, prendendo coscienza del suo patrimonio culturale sempre più ampio, possa contribuire ad elaborare una nuova cultura che è la continuazione della propria storia e della propria identità''.

Insomma, si utilizza l'arte non solo come mezzo di espressione, ma come veicolo di crescita culturale. ''In questo tipo di laboratorio – sottolineano - il riferimento all'arte non è mai esplicito. Compito degli operatori didattici è infatti quello di enucleare l'aspetto strutturale (tecnico o concettuale) più significativo e didattico o l'essenza comunicativa di un'opera e di trasmettere questi contenuti ai bambini sotto forma di gioco''.

Artisti:

Anna Liberatore, Antonio D'Annunzio, Barbara Littore, Claudio Gaspari, Costanzo D'Angelo, Ettore Altieri, Luca Masi, Miriam Lemme, Nadia Lolletti, Paola Di Domenica.

Scuole coinvolte nel progetto:

Scuola dell'Infanzia Paritaria "Il girotondo" - sezioni Yellow e Blu Sharks – Insegnanti Debora Fioriti e Miriana Marrollo;

Scuola dell'infanzia S. Giusta (I. C. Don Milani) di Lanciano – insegnante AnnaLisa Di Giacinto;

Scuola elementare di Roccaspinalveti;

Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Rossetti" di Vasto (CH) – Classi 1 sez. C-D-E - professoressa Stefania D'Orazio;

Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Castiglione – Insegnanti Patrizia Campati e Maria Colacillo;

Istituto Comprensivo "Schweitzer" di Termoli (CB) – classi 1 A e 2 A – professoressa Carla Di Pardo;

Liceo Artistico "Palizzi" di Lanciano – classi seconde – professoressa Alessandra De Laurentiis;

Liceo Artistico "Pantini-Pudente2 di Vasto – professor Colangelo e professoressa Angela Ruberto.