Studio Odontoiatrico Mengoni: da oltre trent’anni cura e attenzione per le persone

Lo Studio Odontoiatrico Mengoni è da oltre trent’anni un punto di riferimento per le cure dentali a Vasto. "Lo studio è stato aperto da mio padre Ferdinando nel 1987. Ho seguito le sue orme e ora sono io a portare avanti gli studi di Vasto - in via Ciccarone 142 - e Pescara - in corso Umberto 44", spiega Luca Mengoni, odontoiatra, con un perfezionamento in protesi e nella cura dell’estetica dentale. Il Dottor Mengoni effettua consulenze in diverse Regioni italiane ed è docente del corso di perfezionamento in odontoiatria restaurativa e del master in parodontologia dell’Università di Valencia. Inoltre, assieme ad un gruppo di colleghi provenienti da tutta Italia, è tra i protagonisti di Radio Endo, per promuovere la formazione in campo odontoiatrico e la diffusione di nuove conoscenze del settore attraverso congressi, incontri e borse di studio per giovani in formazione.

Nell’approccio alle cure "occorre innanzitutto ascoltare il paziente e cercare di capire quali sono le sue problematiche", spiega il dottor Mengoni.

Spesso, nella prima visita, si va dal dentista per un fastidio che, ad un’analisi approfondita, si rivela la punta dell’iceberg di situazioni più complesse. "Solo con una visita approfondita si possono rilevare tutte le eventuali problematiche, capire quali sono le necessità del paziente e preparare i piani terapeutici ”. I piani di trattamento vengono declinati secondo diverse proposte di intervento, così da valutare al meglio con il paziente ogni aspetto a seconda del risultato da ottenere.

Nello Studio Mengoni si effettuano cure e trattamenti di ortodonzia, gnatologia, conservativa, chirurgia, protesi e faccette, endodonzia, igiene e sbiancamenti. Molto curato è l’aspetto dell’estetica dentale e dell’ ortodonzia invisibile, scelta da sempre più persone attente sia alla funzionalità che all’aspetto del loro sorriso.

Tutte le cure vengono eseguite seguendo attenti protocolli sanitari e igienici e utilizzando tecnologie e materiali all’avanguardia.

Molto importante è l’aspetto della prevenzione. “Venire in studio ogni sei mesi, per un check-up o semplicemente per un trattamento di igiene, permette di tenere sempre sotto controllo la salute dei denti ed intercettare per tempo eventuali problematiche che, se non affrontate nei giusti tempi, possono portare a conseguenze più serie”.

"Nel corso di questi anni - spiega il dottor Luca Mengoni - abbiamo seguito l’evoluzione delle cure odontoiatriche attraverso percorsi di aggiornamento continuo. Puntiamo ad offrire ai nostri pazienti la miglior qualità delle cure a partire dall’ascolto dei loro problemi e delle loro aspettative, perché in ogni percorso di cura deve esserci un rapporto fiduciario tra paziente e medico. Ed è quello che nel nostro studio facciamo da sempre, unendo alla professionalità nelle cure la capacità di ascolto".

Studio Otondoiatrico Mengoni

Vasto - Via Ciccarone, 142 - tel. 087358971

Pescara - Corso Umberto I, 44 - tel. 3914730205

www.odontoiatramengoni.it





informazione pubblicitaria