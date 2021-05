Beach volley, Claudia Scampoli riparte dalla Continental Cup: "Pronte per la nuova stagione"

"Non vedo l'ora di scendere in campo per iniziare questa stagione". Dopo sette mesi di allenamenti Claudia Scampoli, azzurra del beach volley, ha un solo pensiero in testa: iniziare ad assaggiare le sfide ed essere protagonista sulla sabbia in giro per l'Europa. Dopo i buoni risultati ottenuti nella passata stagione, su tutti l'argento italiano e la vittoria nel torneo di Vilnius, la 21enne vastese farà nuovamente coppia con Margherita Bianchin. L'anno scorso si erano trovate a giocare insieme senza aver potuto costruire la giusta intesa in allenamento. Ora, dopo i lunghi mesi di lavoro a Roma sotto la guida dello staff capitanato da Fabrizio Magi, le due azzurre sono pronte a dire la loro nei tornei a cui potranno partecipare.

Si parte dalla Continental Cup in Austria. Dal 6 al 9 maggio a Baden scenderanno in campo le coppie di otto nazioni. La formula del torneo - arrivato alla seconda fase - prevede il passaggio all'ultima fase di 15 nazioni - più l'Olanda, qualificata come organizzatrice - che si contenderanno una vittoria finale che vale un pass per le Olimpiadi di Tokyo. "Ci siamo allenate intensantemente nei mesi scorsi - racconta Claudia Scampoli - cercando di curare ogni dettaglio e far crescere la nostra intesa in campo".

Non sono mancate le sfide in famiglia, con le altre coppie della nazionale italiana di beach volley. "Però giocare in un torneo vero è tutt'altra cosa - commenta l'azzurra - e per questo abbiamo atteso davvero tanto questo primo appuntamento della stagione. Noi daremo il massimo, proviamo a giocarci le nostre chances".

L'obiettivo principale resta però quello di conquistare quanti più punti possibili per accedere così agli altri appuntamenti del World Tour. La definizione del calendario che affronteranno Scampoli e Bianchini è un work in progress. "Diversi tornei del World Tour sono stati già confermati. La nostra partecipazione dipenderà dai punti conquistati e dai vari impegni concomitanti". Dopo il primo successo in campo internazionale a livello seniores c'è la voglia di ripetersi. "L'asticella va continuamente alzata. Adesso che si inizia a giocare è il momento di mettere a frutto tutta la preparazione di questi mesi. Siamo pronte per affrontare questa nuova stagione".