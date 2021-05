Il generale Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio il 7 maggio al PalaBcc

"Ho appena ricevuto notizia dal Direttore della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael che venerdì 7 maggio alle ore 9 il Generale Francesco Paolo Figliuolo sarà presente a Vasto presso il PalaBcc per visitare il punto vaccinale quale punto di riferimento ed eccellenza del Vastese". Lo dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

"Ringrazio - prosegue il primo cittadino - il Generale Figliuolo per la disponibilità e la sensibilità verso il nostro territorio e verso tutti i sanitari e i volontari che da settimane stanno mettendo a disposizione le loro professionalità e competenze vaccinando quanti più cittadini possibili in base alle dosi disponibili. Ringrazio inoltre il Direttore Generale Schael per l'attenzione che sta riservando a Vasto e a tutto il comprensorio. Continuerò con forza la mia battaglia affinché - conclude Menna - vengano destinate quante più dosi possibile in modo da giungere ad una vaccinazione di massa"