Settimane del patrimonio culturale: uno degli eventi di Italia Nostra dedicato a Marco Rapino

Le Settimane del Patrimonio Culturale di Italia Nostra (1-16 maggio) sono quest’anno dedicate ai musei locali, un capitale sociale di inestimabile valore per nostro Paese. Il museo nella tradizione italiana nasce come genius loci, venendo di fatto a conservare e ad accrescere la Memoria del luogo in cui vive: si tratta di un patrimonio sedimentato nel tempo, fatto di oggetti, informazioni, competenze ed emozioni che vanno ben oltre la vita del singolo individuo o delle generazioni, consegnando ad un lungo futuro il patrimonio culturale di una comunità.

Quest’anno Italia Nostra del Vastese propone tre momenti di conoscenza e di approfondimento in altrettanti luoghi significativi del Vastese. L'associazione presieduta da Davide Aquilano ha programmato tre appuntamenti, uno online, il 6 maggio, e due in presenza, nei musei affidati alla Cooperativa Parsifal.

Particolarmente ricco di emozioni sarà quello di venerdì 14 maggio, dedicato a Marco Rapino, archeo-speleologo, studioso e divulgatore vastese scomparso lo scorso 14 novembre.

Vasto 1849: invenzione di un museo

Giovedì 6 maggio, ore 18:15 ONLINE:

1 – su Meet (codice riunione cti-ydmv-uto)

2 – diretta Facebook sulla pagina “Italia Nostra del Vastese”

“Da qui messere si domina la valle”: il Castello di Monteodorisio ed il suo museo

Venerdì 7 maggio

Ore 17, visita guidata al Museo Archeologico del Vastese (Monteodorisio)

Ore 18, conversazione sugli scavi archeologici e sulla nascita del museo

Sei mesi senza RAP

Venerdì 14 maggio

Ore 17:00, visita guidata al Museo Civico Porta della Terra (San Salvo)

Ore 18:00, a sei mesi dalla sua scomparsa, ricordo di Marco Rapino, protagonista della nascita e dello sviluppo del Parco Archeologico del Quadrilatero