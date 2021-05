Esuberi Denso, Magnacca: "Colpirà il 20% della forza lavoro, duro colpo per il territorio"

Preoccupazione dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, sull'annuncio degli esuberi in Denso Manufacturing. La direzione azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali 200 esuberi durante l'illustrazione del piano industriale 2021-2023.

"Ho appreso dalla direzione aziendale – dice il primo cittadino – e dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e Fismic della Rsu della Denso che oggi è stato presentato il piano di esubero che colpirà il 20% della forza lavoro. Duecento dipendenti da gestire per essere accompagnati alla pensione e agli esodi incentivati. Un duro colpo per il nostro territorio che fa il paio con quanto potrebbe accadere anche alla Pilkington. Esprimo preoccupazione per i nostri lavoratori. Come per tutte le altre emergenze che hanno interessato le sorti delle nostre famiglie. Seguirò da vicino l’evolversi della situazione nel dialogo con le sigle sindacali e la direzione aziendale della Denso per fare quanto sarà necessario per ridurre l’impatto economico e sociale per San Salvo e i comuni del nostro territorio".