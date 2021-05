60 grammi di hashish e 14 di cocaina in casa, 30enne denunciato

Un 30enne di Chieti, incensurato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti del commissariato sono stati insospettiti nei giorni scorsi dal via vai in un'abitazione del centro di Vasto nella quale è stata notata anche la presenza di alcuni tossicodipendenti del posto.

È scattata così la perquisizione domiciliare e personale nell'abitazione abitato dal giovane e dalla sua famiglia che ha permesso il rinvenimento di sostanze stupefacenti: 60 grammi di hashish e 14 di cocaina, oltre a materiale utile al confezionamento di singoli dosi. Il tutto è stato sequetrato.