Una stanza d’appartamento trasformata in serra per la marijuana, 49enne denunciato

Quando sono entrati nell'appartamento, i carabinieri hanno trovato una stanza trasformata in una serra per coltivare marijuana. I militari del Nucleo operativo e radiomobile di Vasto hanno denunciato un 49enne incensurato, proprietario dell'alloggio, e sequestrato le piante.

Il blitz è stato eseguito dall'aliquota operativa del Nor "nel tardo pomeriggio del 29 aprile, nell'ambito di mirati servizi tesi al contrasto del fenomeno degli stupefacenti", spiega in una nota il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia di piazza Dalla Chiesa. I carabinieri "hanno eseguito una perquisizione domiciliare in una abitazione del centro di Vasto, dove si sono trovati di fronte una vera e propria piantagione di marijuana in modalità 'indoor'. In una stanza dell'appartamento, posto al quarto piano di un palazzo condominiale, sono stati rinvenuti due gazebi di circa due metri di altezza predisposti con un articolato sistema di irrigazione, aerazione e riscaldamento con lampade a led, contenenti sei piante di marijuana dell'altezza di circa un metri in fase vegetativa per un peso complessivo di circa un chilo e 700 grammi. Nella stessa stanza si rinveniva altra pianta di marijuana già essiccata, nonché due barattoli contenenti 50 grammi di stupefacente dello stesso tipo pronto per l'uso". C'erano anche "telecamere nel loro interno, in modo tale da poter controllare la coltivazione verosimilmente anche da remoto".

I militari hanno fatto scattare denuncia a piede libero e sequestro giudiziario.