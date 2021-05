Nuovo ospedale, Verì: "Stilato un cronoprogramma. Ripartiamo da progetti esistenti"

"Abbiamo stilato un cronoprogramma per prendere in mano in maniera fattiva e concreta la situazione". L'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, in occasione della sua visita al centro vaccinale del PalaBCC di Vasto, ha spiegato ai microfoni di Zonalocale da che punto ripartiranno i progetti per l'edilizia sanitaria che, in Abruzzo, interessano i nuovi ospedali di Vasto, Lanciano e Avezzano.

L'ultima sollecitazione, in ordine di tempo, sul nuovo ospedale di Vasto, era stata quella di Tiziana Magnacca ed Eugenio Spadano, sindaco e presidente del consiglio comunale di San Salvo [LEGGI].

La scorsa settimana, il consigliere regionale Manuele Marcovecchio aveva dato notizia della riunione, con l'assessore Verì e il capo dipartimento Claudio D'Amario, per affrontare il tema della realizzazione dei nuovi ospedali, tra cui quello di Vasto.

"Ripartiremo dai progetti in giacenza presso il Comune e la Asl", ha spiegato l'assessore Verì. "Ci sarà una riorganizzazione su quei progetti e, attraverso questa tabella di marcia, saremo in grado in pochi mesi di andare al Ministero per delineare i futuri accordi di programma". A fine maggio è previsto un nuovo incontro per la verifica dell'avanzamento della fase di ri-progettazione.