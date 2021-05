La Valigia: il secondo brano di Michele Bellano è un duetto con sua sorella Gabriella

Dopo l'esordio nel nuovo percorso da solista con Ci ho ripensato [GUARDA], Michele Bellano ha pubblicato un nuovo brano e un nuovo videoclip. È la seconda di una serie di uscite che, nel corso dei prossimi mesi, porterà a scoprire il suo primo disco, che avrà il titolo del primo singolo, Ci ho ripensato.

In pochi giorni La Valigia, in cui il cantautore cupellese ha duettato con sua sorella Gabriella Bellano, ha ottenuto già importanti consensi. Una passione musicale condivisa in famiglia che, dopo la cover registrata l'anno scorso [GUARDA], vede Michele e Gabriella Bellano protagonisti di questo brano inedito.

Il brano, scritto da Michele Bellano, è stato prodotto da Piero Garone per Garone Studios. Le chitarre sono di Francesco Gallo. Il video, che ha come co-protagonisti Simone Serafino e Lorenza Barattucci, è stato scritto e diretto da Nicola Sciascia, l'assistente operatore è Americo Di Loreto.

ASCOLTA La Valigia su Spotify - CLICCA QUI