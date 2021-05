La Promo Tennis conquista per l’ottavo anno la permanenza in serie C

Domenica da incorniciare per la Promo Tennis Vasto. La squadra maschile impegnata nel campionato di serie C ha conquistato, per l'ottavo anno consecutivo, la permanenza nella categoria dopo il pareggio per 3-3 con la capolista CT Teramo. Per i vastesi è un risultato importante che permette di consolidare un secondo posto che vale anche l'accesso alla fase ad eliminazione diretta valida per la promozione.

Sui campi di casa dello Sporting Club al Parco Muro delle Lame, la formazione del presidente D'Alessandro ha giocato sei match intensi davanti a un numeroso pubblico. Nei singolari Ciancaglini ha battuto Tassoni 2-0, Falcucci ha vinto 2-0 con Cianchini, Dell'Ospedale ha perso 2-0 con Corsaro e Checchia è stato sconfitto 2-0 da Pompei. Risultati speculari anche nei doppi, con Ciancaglini e Dell'Ospedale vittoriosi su De Dominicis e Tassoni per 2-0, Falcucci e Mancini sconfitto 2-0 da Cianchini e Corsaro.

Per la terza volta la formazione vastese, oltre ad aver conquistato la salvezza, riesce a qualificarsi alla seconda fase del campionato, con grande soddisfazione di tecnici e dirigenti.

La società vastese aveva sorriso già sabato grazie alla vittoria della formazione femminile impegnata in serie D1. Le vastesi si sono imposte per 3-0 sull'Accademia Tennis D'Amore grazie alle vittorie di Torchio e Di Siena nei singolari e al doppio Di Siena-Fantini. Il successo valle alla Promo Tennis la permanenza nella categoria.