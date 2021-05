iononrestoaguardare: una mattinata di impegno condiviso per la pulizia di tre spiagge

Tornano in azione i volontari di #iononrestoaguardare, movimento spontaneo nato due anni fa a Vasto per la pulizia e la tutela dell'ambiente, con particolare attenzione alle spiagge. E in tanti, bambini, giovani e adulti, hanno risposto "presente" all'invito per una mattinata dedicata alla rimozione dei rifiuti dal litorale in più punti della costa vastese. Dalle 10 del mattino un piccolo esercito in maglietta bianca si è dato da fare per riempire sacchi con tutto ciò che di inquinante è stato trovato sulla spiaggia di Vasto Marina - nel tratto sud -, in località Casarza e località Trave. Con la partecipazione di una classe di scuola primaria, la 1ª A della Spataro, al gran completo, è stato possibile eliminare i rifiuti anche nella zona del monumento alla Bagnante.

A fine mattinata, nel prendere atto di quanti rifiuti siano stati tolti dalla spiaggia grazie all'impegno condiviso, sono stati consegnati anche i premi ai bambini partecipanti. Borraccia in metallo per i primi dieci iscritti e buono gelato per tutti.

"Siamo soddisfatti - commenta Lorenzo D'Ugo, uno dei promotori di #iononrestoaguardare -, perchè sempre più persone sono sensibili al tema. Ci ha fatto piacere vedere come la situazione sia nettamente migliorata rispetto a due anni fa. Noi continueremo a fare la nostra parte".

L'iniziativa ha avuto il sostegno del Consorzio Vivere Vasto Marina, dell'amministrazione comunale - presente con il sindaco Francesco Menna e l'assessore Paola Cianci - e del gruppo Sei di Vasto Se.