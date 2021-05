Festa della Madonna di Pennaluce senza processione in mare: la statua nella chiesa di San Paolo

"Anche quest’anno la Festa di Santa Maria di Pennaluce si svolgerà in forma ridotta rispetto al programma tradizionale". A darne notizia è Don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo Apostolo. "I lavori di restauro e valorizzazione della Chiesa (e degli ambienti di pertinenza) sono quasi conclusi, ma la stessa non è stata ancora restituita al culto. In ogni caso, le restrizioni dovute alla pandemia non ci permettono neanche di svolgere le consuete processioni, né quelle a terra per portare la statua dalla Chiesa di Punta Penna alla Chiesa di San Paolo e viceversa, né quella in mare del giorno della festa". Una tradizione antica e tanto amata dai vastesi che si è interrrotta lo scorso anno.

"Ma la preghiera non si ferma. Anzi. La statua di Santa Maria di Pennaluce da oggi, domenica 2 maggio, è presente ed esposta al culto nella parrocchia di San Paolo apostolo e ci farà compagnia durante tutta la settimana fino a domenica prossima, giorno della festa - annuncia Don Gianni -. Approfittiamo di questa presenza speciale per unirci anche noi, da qui, e specialmente in questa settimana, alla maratona di preghiera che Papa Francesco ha chiesto a tutto il mondo nel mese di maggio per invocare la fine della pandemia".