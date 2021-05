Riparte la "marcia" di #iononrestoaguardare: domenica 2 maggio cittadini puliscono tre spiagge

Riparte la marcia del movimento #ionorestoaguardare, gruppo di cittadini attento alle questioni ambientali e alla cura dell'ambiente. Due anni fa, per iniziativa spontanea di un gruppo di amici, il primo appuntamento con la pulizia dai rifiuti di un tratto delle dune di Vasto Marina [LEGGI]. Poi diversi altri incontri, con una partecipazione sempre crescente, con lo scopo di prendersi cura delle bellezze del territorio facendo ognuno la propria parte.

La pandemia ha impedito lo scorso anno di organizzare raccolte di rifiuti con un gran numero di persone. Ora, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, si riparte con un primo appuntamento, domenica 2 marzo, in collaborazione con il Comune di Vasto, il Consorzio Vivere Vasto Marina e diverse attività, in cui i cittadini-volontari si dedicheranno per tutta la mattinata a raccogliere i rifiuti abbandonati in tre punti della costa vastese.

"Ci concentreremo su Vasto Marina, Casarza e Trave", spiegano i promotori dell'iniziativa. In molti si sono già registrati compliando il form per agevolare la distribuzione dei volontari nelle tre spiagge, così da agevolare le operazioni. Ma è ancora possibile aderire così da dare il proprio contributo [CLICCA QUI], lasciando un contatto per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative #iononrestoaguardare".

L'appuntamento è fissato per domani, domenica 2 maggio, alle 10 in viale Duca degli Abruzzi (nei pressi del Lido Fernando) per chi ha scelto di dedicarsi a Vasto Marina, per chi sarà a Casarza e Trave l'incontro è alle 10 al parcheggio di Casarza. Poi, alle 12, ci sarà un momento conclusivo alle 12, in piazza Rodi a Vasto Marina, davanti al Mondo mangiaplastica dove sarà consegnato un omaggio a tutti i partecipanti e verranno premiati i primi dieci bambini che avranno aderito alla raccolta.