A San Salvo, Lions, scuola e istituzioni, insieme per tutelare i giovani dalle insidie del web

Ottima risposta da parte degli studenti e della scuola, per il service "Interconnettiamoci... ma con la testa", l'incontro del 26 aprile organizzato in videoconferenza dal Lions Club con i ragazzi dell'istituto Omnicomprensivo 1 di San Salvo. Al centro dell'evento, i pericoli della rete e i comportamenti da adottare per una navigazione in sicurezza.

"Hanno preso parte al progetto - spiegano in un comunicato gli organizzatori - sei classi dell'Istituto, più una in collegamento da Torino per un totale di 250 ragazzi, che hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione all'iniziativa. Conduttore del service l'ingegner Piero Fontana, sempre chiaro nell'esporre ai bambini un argomento così delicato. All'incontro hanno partecipato la dirigente scolastica Annarosa Costantini, l'insegnante responsabile Paola Ranalli e il sindaco Tiziana Magnacca. Soddisfazione per il presidente del Lions Club San Salvo, Romina Palombo, e per l'ideatore del service, Christian Valentino, che hanno visto Lions, scuola e istituzioni ancora una volta insieme per la tutela dei nostri giovani".

Prossimo appuntamento il 25 maggio con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo 2.