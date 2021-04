Verì in visita al centro vaccinale di Vasto: "Ho trovato efficacia ed efficienza"

L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ha visitato questa mattina il centro vaccinale del PalaBCC. Prima di arrivare nell'impianto di via dei Conti Ricci, dove erano in piena attività le sei linee di vaccinazione, l'assessore Verì è stata con il consigliere regionale Manuele Marcovecchio al San Pio, dove sono terminati i lavori in Chirurgia che, dalla prossima settimana, potrà riprendere l'attività dopo i lavori di ristrutturazione. Al PalaBCC, accompagnata anche dal direttore generale della Asl Thomas Schael, Verì si è confrontata con il sindaco Francesco Menna, il consigliere regionale Pietro Smargiassi e con le dottoresse che guidano le fasi operative, Michelina Tascione, responsabile del centro vaccinale, e Anna Suriani, delegata del Coc di Vasto.

"Ho trovato efficacia ed efficienza", ha sottolineato l'assessore regionale nel recepire anche alcune richieste per migliorare il funzionamento della struttura.