Vasto, i carabinieri velocizzano la campagna vaccinale: una postazione in più al PalaBcc

Sono i carabinieri a potenziare la campagna vaccinale a Vasto. Aperta dall'inizio di questa settimana la postazione gestita dai militari dell'Arma all'interno del palazzetto dello sport.

L'iniziativa è stata avviata "al fine di velocizzare il piano vaccinale in atto", spiega il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia di Vasto. L'operazione ha carattere nazionale, si chiama Eos ed è stata voluta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. La gestisce il Comando operativo interforze, che "ha messo a disposizione il proprio team sanitario composto da un ufficiale medico e due infermieri. Il team sanitario dell’Arma sarà operativo dalle ore 15 alle ore 18 dal lunedì al venerdì su una delle 6 linee vaccinali allestite dal Comune di Vasto e dalla Asl all’interno del PalaBcc. Lo stesso personale sanitario continuerà a garantire le operazioni di testing mediante tamponi molecolari gratuiti nell’attiguo drive in di via Don Lorenzo Milani, allestito con il prezioso contributo del Comune di Vasto e della Protezione civile locale, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30; il sabato (compreso il 1° maggio) dalle ore 08.30 alle ore 11.30. A partire dal 14 gennaio 2021, giorno dell’apertura del Dtd (Drive through difesa), l’Arma ha eseguito 11636 tamponi molecolari con una media di circa 150 tamponi al giorno e punte di 239".