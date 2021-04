Scontro frontale sulla Trignina: tre feriti gravi, strada chiusa al traffico per ore

Sono tre le persone rimaste gravemente ferite in un terribile scontro frontale sulla Statale 650 Trignina poco dopo le 19.30. L'impatto, fortissimo, è avvenuto tra un'Audi Q4 in viaggio verso Isernia e una Bmw che procedeve in direzione San Salvo.

L'incidente si è verificato in territorio di Lentella nel rettilineo subito dopo la curva della Laterlite, nello stesso tratto in cui qualche anno fa morì investita una giovane residente a Vasto.

Duro lavoro per i soccorsi, i vigili del fuoco di Vasto hanno dovuto estrarre i tre feriti dalle lamiere contorte. Particolarmente difficile è stato il soccorso del guidatore della Bmw che occupava la parte dell'abitacolo completamente distrutta.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, di cui una dal Molise e i carabinieri di Fresagrandinaria e San Salvo e il personale dell'Anas. I feriti sono stati trasferiti in gravi condizioni negli ospedali di Pescara e Chieti.

La trafficata Statale è rimasta bloccata per diverse ore (la circolazione è stata riaperta alle 22.20) con lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia.

21.30 - Si sono formate lunghe code lungo la Statale Trignina. Sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di pulizia della carreggiata al termine delle quali sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.

21.00 - L’uomo e la donna che erano sulla Bmw che viaggiava in direzione San Salvo sono stati trasportati all’ospedale di Pescara. Sull’Audi, che procedeva in direzione Isernia, c’era il solo conducente. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Chieti.

20.35 - Due persone erano a bordo dell'Audi Q4 che viaggiava in direzione Isernia. Sull'auto che viaggiava in direzione San Salvo c'era il solo conducente. Due feriti sono già stati liberati dagli abitacoli delle vetture e affidate alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale. In corso le operazioni per liberare il terzo ferito. Tutti e tre sarebbero in gravi condizioni.

20.30 - Violento scontro frontale tra due auto sulla strada statale 650 Trignina, nel tratto tra i Comuni di Lentella e Fresagrandinaria. Poco dopo le 19.30 due vetture si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e i carabinieri. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso dei feriti che sono rimasti incastrati negli abitacoli delle loro vetture. Dalle prime informazioni essuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

La strada è chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso.