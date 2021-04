Ponte della pista ciclabile di San Salvo chiuso per lavori di manutenzione

Passaggio interrotto sulla passerella in legno della pista ciclabile che da San Salvo conduce alla marina.

Il ponte realizzato nel 2016 – che sovrasta la linea ferroviaria – sarà chiuso per due giorni per permettere agli operai il ripristino del rivestimento protettivo delle travi in legno lamellare.

A comunicare l'inizio dei lavori è l'assessore alla Manutenzione, Giancarlo Lippis; l'intervento di ripristino è di 4.700 euro.