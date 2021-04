Apertura straordinaria di negozi, bar e ristoranti per il Primo Maggio nel centro di Vasto

Primo Maggio con i negozi aperti nel centro storico di Vasto. I commercianti della città antica si organizzano per il weekend primaverile che rappresenta un assaggio della stagione balneare.

Il ritorno dell'Abruzzo in zona gialla ha comportato la riapertura al pubblico di bar e ristoranti: non solo l'asporto e la consegna a domicilio, come avveniva fino al 25 aprile in zona arancione, ma anche la possibilità, per chi vuole, di godersi un aperitivo o un pranzo all'aperto. E fare shopping.

"Il Consorzio Vasto in Centro - si legge in una nota diramata dal presidente, Marco Corvino - comunica che sabato Primo Maggio, Festa del lavoro, le attività commerciali effettueranno una apertura straordinaria al fine di rendere più accogliente la città".