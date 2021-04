Un incontro pubblico online perché l’ex asilo Della Penna non cada nel dimenticatoio

L'ex asilo Carlo Della Penna, abbandonato ormai dal 2009, torna al centro del dibattito pubblico.

Le associazioni Porta Nuova e Italia Nostra del Vastese organizzano per venerdì 30 aprile, alle 18.15, un incontro formativo in rete sul vecchio plesso scolastico, donato alla sua città da Carlo Della Penna, imprenditore vastese emigrato in Argentina e rimasto sempre legato alle origini. L'iniziativa si svolgerà online. Per parrecipare basta cliccare su questo link: meet.google.com/rrz-mxaq-pzn

Nei giorni scorsi, Zonalocale è entrata entrata nella struttura, chiusa dopo il terremoto dell'Aquila e mai più riaperta. Gli interni sono stati devastati dai vandali, come testimonia questo reportage di Giuseppe Ritucci e Nicola Cinquina: VIDEO.