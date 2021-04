Un contest del comitato proCastigliArte per la Giornata mondiale del colore

Anche quest’anno il Comitato proCastigliArte, sostenuto dal Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto, aderisce all’iniziativa che si terrà giovedì 6 maggio 2021, al World Kids Colouring Day, meglio conosciuta come Giornata Mondiale del Colore.

È una giornata ricca d’iniziative, in cui bambini ed adolescenti, adulti e artisti, creativi e non prendono in mano matite e colori, dando vita a numerosi disegni per celebrare un mondo a colori. "È una festa che ci ricorda quanto i colori siano fondamentali nella nostra vita: ci guidano in ogni nostra scelta, influenzano le percezioni, scandiscono le nostre giornate, ci narrano la bellezza della natura e di ciò che abbiamo intorno. Per non dimenticare il loro importante ruolo come mezzo di comunicazione".

L'associazione culturale di Castiglione Messer Marino lancia un contest invitando tutti alla partecipazione nel segno del colore in cui dare libera espressione alla fantasia.

Per partecipare al contest "Via il BIANCO e NERO, oggi di che colore sei?"

Formato del lavoro: quadrato

Materiali: carta, cartoncini, carta da regalo, carta da pacco, stoffa, lenzuola, cartone, ecc...

Tecnica: Pastelli a cera, pennarelli, pastelli, pastelli a olio, acquerelli, tempere ecc....

Suggerimenti: dipingi, colora, taglia, incolla, strappa ecc...

Fotografa il tuo lavoro e invialo via mail: comitatoprocastigliarte@gmail.com entro il 5 maggio 2021, ore 20. Tutte le opere pervenute faranno parte di una FotoMosaico.

"Il moderno mosaico di foto si basa sulla stessa idea del mosaico antico: anche nella versione moderna tante piccole superfici variopinte vengono combinate per dare vita ad un unico motivo - spiega l'artista Giuseppe Colangelo -. Ma con la differenza decisiva che anche le singole tessere del mosaico – cioè le foto – sono delle immagini a se stanti. Ciò crea un effetto affascinante che si sviluppa su due livelli. Da una parte il motivo principale che caratterizza l’impressione complessiva dell’immagine. E dall’altra, le centinaia e migliaia di immagini singole. Così nasce l’immagine nell’immagine”.