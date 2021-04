Rinnovo dell’esecutivo per l’Avis di San Salvo: Amleto D’Aloisio riconfermato alla presidenza

Nomina dell'esecutivo per l'Avis comunale di San Salvo. I membri del direttivo dell'associazione, nel corso dell'assemblea del 26 aprile, alla presenza del presidente della commissione elettorale, Sandra Giampietro, hanno eletto i membri del nuovo direttivo, che resterà in carica fino al 2024.

Riconferma alla presidenza dell'associazione, con Amleto D'Aloisio che resta in carica alla guida dell'Avis comunale. "Ringrazio di cuore il Direttivo per avermi nuovamente affidato la guida di questa meravigliosa famiglia – ha dichiarato il presidente -. Ne sono onorato e orgoglioso".

Il nuovo direttivo, oltre al presidente D'Aloisio, vede in carica Rosalina Femminilli, Vice Presidente vicario, Antonello Ialacci, Segretario e Tesoriere, e i consiglieri Carmen Dante, Geltrude Valentini, Franco Rongoni, Gaetano Racciatti, Aurelio Di Pierro, Tullio Meo.



"Mi preme sottolineare e far presente a tutti – afferma D'Aloisio - il buon andamento che abbiamo avuto nel primo trimestre del 2021 con 269 donazioni. Il risultato raggiunto ci fa ben sperare nel raggiungimento di quello che è l'obiettivo che tutti insieme ci siamo posti: le 1000 donazioni a fine anno. Vi comunico inoltre che sono già arrivate molte richieste di adesioni alla nostra Comunale segno della volontà di molti di abbracciare il mondo del volontariato e in particolar modo di aderire alla nostra famiglia. Se stiamo raggiungendo questi piccoli ma importanti e significativi traguardi è anche grazie a voi. Questo deve essere per tutti noi un motivo di orgoglio e di ulteriore spinta a continuare a lavorare per far crescere l'Avis Comunale di San Salvo". Dal presidente il ringraziamento a "tutti i soci e i donatori per la vicinanza dimostrata in questo difficile anno legato alla pandemia da Covid-19".

"Il Direttivo – aggiunge D'Aloisio - verrà presto riconvocato per discutere unitariamente sul programma delle attività del 2021 con la speranza di poterle svolgere in maniera partecipata e aperta con la città".