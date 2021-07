Marcello ribadisce: "Non abbiamo autorizzato le giostre, rinnoviamo invito alla prudenza"

Le tre giostre montate in piazza Aldo Moro saranno smontate. A ribadire l'assenza di autorizzazioni è l'assessore alle Attività produttive del Comune di San Salvo, Tonino Marcello, dopo le numerose polemiche seguite alla comparsa del Luna park, seppur in forma ridotta, arrivato in città per la festa di San Vitale.

"Il Comune – dice Marcello – non ha mai autorizzato l’installazione del Luna park in piazza Aldo Moro per le festività del santo patrono, adottando in maniera responsabile le norme anti Covid e nella corretta interpretazione del recente decreto legge. Abbiamo provveduto correttamente a far rimuovere le giostre (in realtà, alle 14.30 i giochi erano ancora presenti in piazza, ndr) pur comprendendo le esigenze dei giostrai. Del resto non abbiamo autorizzato nessuna bancarella e altre manifestazioni per San Vitale. Come ha raccomandato nei giorni scorsi il sindaco Tiziana Magnacca si rinnova l’invito alla prudenza e al rispetto delle regole per evitare che possa ritornare a crescere il contagio. Abbiamo necessità di far ripartire le attività, ma senza correre inutili e pericolosi rischi per la salute dei cittadini".