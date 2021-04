Erasmus+, al Mattei il progetto "Word Articulation Project"

Al Mattei di Vasto ieri si è tenuta la prima giornata del progetto Eramus + “Word Articulation Project” insieme a Irlanda del Nord, Turchia, Romania e Lettonia.

Questa mobilità, che a causa della pandemia si terrà interamente online, prevede la partecipazione di docenti di lingua inglese e di studenti dei paesi partner. Il progetto è incentrato sull’insegnamento della Lingua Inglese e sulle diverse metodologie e strategie adoperate nei vari Paesi. La prima giornata è stata incentrata su una presentazione da parte dei docenti dei 5 Paesi partner. La prof.ssa Sara Di Berardino, referente dei Progetti Erasmus del Mattei, ha tenuto una interessante relazione sulle metodologie di insegnamento dell’Inglese nella scuola Italiana e in particolare al Mattei.

Nelle giornate successive, 16 alunni parteciperanno attivamente a delle lezioni interattive tenute dai docenti del Mattei, Enzina Conti e Maurizio Cieri, e dai docenti delle altre scuole. Le lezioni verteranno su alcune delle principali strutture grammaticali della lingua Inglese e sarà interessante scoprire, sia per gli studenti che per i docenti, quali sono le strategie adoperate nei vari paesi europei per spiegare le stesse strutture e in quale modo i docenti riescono a motivare e a coinvolgere in modo sempre più attivo gli studenti.