Casalbordino, 136 persone vaccinate nel weekend, mercoledì 28 centro attivo dalle 15

Novantadue over 80 contattati dalla Asl e vaccinati con Pfizer e quarantaquattro over 60 che hanno aderito all'Open Day di AstraZeneca. Sono questi i numeri registrati al centro vaccinale dell'auditorium "Tito Molisani" di Casalbordino nelle giornate di sabato e domenica. Campagna vaccinale che continua mercoledì 28 aprile, dalle ore 15, con gli over 80 di Scerni e, previa disponibilità della Asl, con altri vaccini AstraZeneca.

"Esprimo grande riconoscenza – afferma il sindaco Filippo Marinucci - un grazie alla Protezione Civile e alla Croce Rossa dei paesi dell'Unione dei Miracoli e di Torino di Sangro, e ai volontari medici e infermieri che hanno dato la loro disponibilità in modo gratuito per queste giornate. Per il vaccino AstraZeneca, la Protezione civile sarà a disposizione per raccogliere le adesioni. Ringrazio - aggiunge il primo cittadino - i colleghi sindaci di Scerni, Pollutri, Villalfonsina e Torino di Sangro per la loro costante presenza e disponibilità".