"Sos Educazione": futuro, famiglia e scuola al centro del nuovo webinar di Container Live

Nuova diretta per Container Live, programma ideato, curato e condotto da Fabio Bruno. Il prossimo appuntamento, realizzato in collaborazione con le Università delle Tre Età di Vasto e di Cupello, andrà in onda giovedì 29 aprile alle 18.30, e sarà dedicato a "futuro, educazione, scuola, bambini e al bambino che è in ognuno noi".

"Mai come in questo periodo storico – si legge nel comunicato degli organizzatori - la genitorialità, l'istruzione, l'educazione e le persone sono messe a così dura prova. Tutto cambia velocemente e lo tsunami della pandemia ha accelerato un inevitabile processo di cambiamento che già era iniziato da qualche anno".

Ospite della puntata sarà José Sergio Santoro, che, spiegano, "oltre ad essere un esperto insegnante, si dedica da più di dieci anni alla formazione e crescita personale come Life ed Educational Coach. È un appuntamento speciale in cui gli ascoltatori potranno partecipare alla diretta, ponendo domande e ricevendo risposte".

L'evento "Sos Educazione - Crescita, Famiglia e Società. Capire se stessi per capire i nostri figli", sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Container Live, Università Tre Età Cupello e Università delle Tre Età Vasto.