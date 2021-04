Zona gialla, la Biblioteca Mattioli spalanca le porte alla cultura: da oggi riaperta la sala studio

Con il ritorno in zona gialla, riapre le porte anche il Polo bibliotecario "Raffaele Mattioli" di Vasto. La nuova biblioteca delle Scuderie di Palazzo Aragona, inaugurata nel febbraio scorso, è infatti rimasta chiusa al pubblico nei mesi di "permanenza" in zona arancione e rossa. Chiusura accolta con rammarico dai fruitori del Polo, in particolare gli studenti, che ne avevano richiesto la riapertura in sicurezza.

Da oggi, lunedì 26 aprile, la biblioteca Mattioli, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

"In ottemperanza alle norme vigenti – si legge in una nota - in aula studio saranno attive contemporaneamente 22 postazioni, capienza dimezzata per non creare assembramenti. Si consiglia di manifestare preventivo interesse all'utilizzo delle postazioni studio all'indirizzo e-mail: polobibliotecariomattioli@comune.vasto.ch.it. Il personale del Polo Bibliotecario resta a disposizione del pubblico per il servizio di prestito interbibliotecario e per informazioni all’indirizzo e-mail: polobibliotecariomattioli@comune.vasto.ch.it.

Rimangono obbligatori l'uso della mascherina all'interno della struttura, la sanificazione delle mani e il mantenimento della distanza interpersonale".