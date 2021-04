Promo Tennis, nel weekend i successi delle squadre in serie C e in D1

È di due successi e una sconfitta il bilancio delle squadre della Promo Tennis Vasto impegnate nei campionati regionali.

Sabato il team femminile in D1 è stato sconfitto dal Ct Campobasso per 3-0. Domenica la formazione del capoluogo molisano è stata battuta 3-1 dai ragazzi della D1 maschile, vittoriosi per 3-1 grazie ai successi di Francesco Ciancaglini e Pellegrini che hanno vinto i rispettivi singolari e l'incontro di doppio giocato insieme.

Secondo successo stagionale per la formazione impegnata in serie C Regionale. Domenica 2 maggio i vastesi hanno superato 5-1 il Ct Lanciano, conquistando altri punti preziosi per la qualificazione alla fase finale. Falcucci ha superato 2-0 Esposito, Angelo Ciancaglini ha battuto 2-0 Menna, Checchia è stato sconfitto da Taraborrelli 2-0 e Mancini ha conquistato il punto battendo 2-0 Esposito. Vincenti i doppi formati da Checchia e Ciancaglini su Di Biase ed Esposito e Mancini con Falcucci su Menna ed Esposito.

Domenica prossima la Promo Tennis tornerà in campo al Parco Muro delle Lame per giocarsi il primato contro il Ct Teramo.