L’open day vaccinale raddoppia: oggi secondo giorno. Asl: "Ieri 775 dosi, solo 60 i prenotati"

L'open day vaccinale raddoppia. Anche oggi PalaBcc di Vasto aperto agli over 60. Lo ha deciso la Asl provinciale dopo i numeri incoraggianti di ieri: le iniezioni sono state 775, "di cui 715 extraprenotazione, mentre dei 360 prenotati solo 60 si sono presentati". Questi i numeri forniti dall'azienda sanitaria al termine della prima giornata in cui il palazzetto dello sport è stato aperto alle persone che hanno superato il sessantesimo anno di età.

A Vasto, negli ultimi giorni, troppe persone prenotate avevano rifiutato la prima dose di Vaxzevria, il vaccino della multinazionale anglo-svedese AstraZeneca. Chi rinuncia va in fondo alla lista: indipendentemente dall'età, sarà vaccinato per ultimo, dopo i sedicenni. Per accelerare e incentivare la vaccinazione, la Asl ha indetto un l'open day per gli ultrasessantenni, prolungandolo anche alla giornata di oggi.