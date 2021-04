Cordoglio a Vasto per la scomparsa di Boris Bevilacqua: "Unico eri e lo sarai per sempre"

Cordoglio a Vasto per la scomparsa, a 29 anni, di Boris Bevilacqua che si è spento oggi all'ospedale di Pescara, dopo una lunga lotta contro la malattia.

Il ricordo del giovane vive nelle parole degli amici: "Ciao Boris, in questa timida giornata di sole di aprile, ecco arrivare, come un fulmine a ciel sereno, una notizia che mai avremmo voluto sentire: Boris ci ha lasciato per sempre. Sapevamo tutti che la tua situazione si era aggravata, ma in cuor nostro era ancora accesa, seppur flebile, la luce della speranza che un giorno tutto si sarebbe finalmente risolto. Hai lottato tanto, nella vita e contro la tua devastante malattia, ma evidentemente il progetto di Dio per te era un altro e bisognava troncare tutta quella sofferenza terrena. Noi amici ti ricordiamo tutti con grandissimo affetto. Eri un ragazzo sempre allegro, sorridente, a cui piaceva divertirsi. Con te si poteva parlare di tante cose, eri molto semplice, composto, riflessivo, e ragionavi tanto sulle cose. Abbiamo condiviso con te, chi più chi meno, tantissimi bei momenti che porteremo sempre nel cuore insieme al tuo ricordo. Oggi è un giorno davvero triste, ma ci piace pensare che avrai finalmente la serenità che meriti, ed immaginare che ci guardi da lassù e che ci sorridi. Questo non è un addio, ma un semplice arrivederci… Ciao Boris, non ti dimenticheremo mai. Che la terra ti sia lieve, i tuoi amici".

"Difficile trovare parole adatte a descrivere ciò che si prova in questi momenti - scrivono ancora gli amici - il dolore spezza tanto la voce quanto la forza di pensare. Ciò che non spezzerà mai è il tuo ricordo, amico mio, amico di tutti. Il tuo sorriso, la tua voce e le tue battute sempre pronte, la tua complicità e leggerezza nel cogliere ogni attimo e renderlo unico. Unico eri e lo sarai per sempre".

I funerali si terranno martedì 27 aprile alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria Incoronata.