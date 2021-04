Screening di massa a Guilmi: 270 tamponi, tutti negativi

Sono 270 i tamponi effettuati oggi a Guilmi per la prima giornata di screening di massa dopo la scoperta di 6 positivi al Covid-19 nei giorni scorsi. Tutti i test rapidi hanno dato esito negativo. I 90 tamponi molecolari di venerdì scorso, invece, hanno rilevato 3 ulteriori contagi.

Lo screening si è tenuto nella piazzetta polivalente. L'amministrazione comunale, che ha organizzato insieme alla Asl Lanciano Vasto Chieti la giornata di test ringrazia "la dottoressa Silvana Di Palma e le infermiere Pina Lizzi, Barbara Basilico e Patrizia Celiberti per la professionalità e la pazienza dimostrate in questa nuova tornata di screening. Un sentito ringraziamento va alla protezione civile Modavi di Cupello per l'impegno profuso nel coordinamento e gestione delle operazioni. Grazie a tutti coloro che hanno risposto alla chiamata" dei sanitari e del Comune.

Sembra quindi scongiurato il temuto pericolo-focolaio, tuttavia il Comune sottolinea l'importanza di continuare a osservare le norme anti contagio: "mantenere le distanze, limitare il più possibile assembramenti, le visite in casa di amici e parenti, indossare correttamente la mascherina". Inoltre, in questi giorni sono stati sanificati anche i locali pubblici e la chiesa.

Domenica 2 maggio si terrà un'ulteriore giornata di screening di massa.