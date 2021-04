"Disguidi nell’accettazione". Asl: "Oggi open day over 60, stiamo cercando di evitare assembramenti"

Di cosa parliamo - A Vasto, negli ultimi giorni, troppe persone prenotate hanno rifiutato la prima dose di Vaxzevria, il vaccino della multinazionale anglo-svedese AstraZeneca. Chi rinuncia va in fondo alla lista: indipendentemente dall'età, sarà vaccinato per ultimo, dopo i sedicenni. Per accelerare e incentivare la vaccinazione, oggi la Asl ha indetto un open day: chiunque abbia almeno 60 anni può mettersi in coda aspettando il suo turno.

VASTO - "Cento persone vaccinate nella prima ora. Ieri, in tutta la giornata, erano state 170", fanno i conti i sanitari. Al PalaBcc, dopo il calo dei giorni scorsi, risale la curva delle inoculazioni.

Proteste e precisazioni - Centinaia di persone in fila stamani nel centro vaccinale, dove alcuni utenti segnalano di aver avuto problemi con l'accettazione.

Visto che ieri il 50 per cento delle persone prenotate ha rifiutato il vaccino di AstraZeneca, per oggi la Asl provinciale ha deciso di istituire un open day per gli over 60: chi ha compiuto il sessantesimo anno di età può andare al palazzetto dello sport di via Conti Ricci e chiedere di essere vaccinato, anche se non ha prenotato.

Una nostra lettrice racconta che "se andate al PalaBcc, vi rispondono che non c'è nessun open day, che è una notizia falsa", mentre "ora lì c'è tanta gente incavolata che, avendo letto la notizia, si è precipitata in mattinata anche dai paesi limitrofi".

Zonalocale ribadisce che la notizia è vera. E infatti la nostra redazione ha avuto dalla Asl una conferma ufficiale dell'informazione diffusa ieri sera: "Oggi è l'open day per la vaccinazione degli over 60. Il direttore generale, Thomas Schael, ha disposto infatti un ulteriore invio di fiale del vaccino AstraZeneca e dato diposizioni di tenere aperto il centro vaccinale anche oggi pomeriggio, se arriveranno altri utenti. Non verrà mandato a casa nessuno, salvo chi non ha i requisiti. Il personale sta organizzando le file per evitare assembramenti e diluire l'affluenza sull'intera giornata".