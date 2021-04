Vasto, il 50% dei prenotati rifiuta AstraZeneca. Domani porte aperte a tutti gli over 60

Troppe persone prenotano la vaccinazione anti Covid-19 e poi rifiutano il vaccino AstraZeneca. A Vasto cresce giorno per giorno il numero dei ripensamenti: ormai sono la metà delle prenotazioni. Zonalocale lo ha saputo da fonti sanitarie.

Sapendo che nel centro vaccinale sono in corso le iniezioni del siero prodotto dalla multinazionale anglo-svedese, oggi, tra coloro che hanno disertato il PalaBcc e quelli che se ne sono andati senza dare il consenso all'inoculazione, la percentuale di rinunce è arrivata al 50 per cento. Troppo alta per non far scattare l'allarme tra le autorità sanitarie.

Per questo, la Asl provinciale ha deciso che la giornata di domani, domenica 25 aprile, sarà trasformata in un open day in cui le porte del palasport di via Conti Ricci saranno aperte a tutti gli over 60 che vorranno vaccinarsi. Chiunque abbia dai 60 anni in su potrà presentarsi all'accettazione e farsi somministrare il vaccino.

Le dosi non vengono buttate, perché ogni giorno i medici aprono una quantità di fiale rapportata al numero effettivo delle persone presenti. Chi rifiuta dopo essersi prenotato perde la priorità e finisce in coda alla lista. Sarà quindi vaccinato dopo i sedicenni.