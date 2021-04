Vastese a corrente alternata: gioca male nel primo tempo, spreca nella ripresa. Con l’Aprilia è 1-1

Un tempo per parte. Aprilia più intraprendente nella prima frazione, Vastese sprecona nella seconda. Allo stadio Aragona finisce 1-1 il recupero della quinta giornata del girone F di serie D. Partita per lunghi tratti monotona, con qualche fiammata sporadica, soprattutto di marca abruzzese.

Primo tempo in cui quasi tutte le occasioni da gol sono quelle degli ospiti. In avvio, Bernardini è al centro dell'area vastese, Calisto lo serve, ma l'attaccante non ci arriva. Ouedraogo impensierisce Boccanera e ci riprova sulla respinta. Fuori.

I padroni di casa cercano la strada della rete, senza molta convinzione, con Martiniello e Bernardi. Negli spogliatoi si va sullo 0-0.

La formazione di Galluzzo segna in avvio di secondo tempo. Calisto messo a terra in area da Monza. L'arbitro, Eremitaggio di Ancona, indica il dischetto. Vasco trasforma al 3'. Il vantaggio laziale dura due soli minuti, fino a quando Martiniello, di testa, rimette tutto in parità.

Poi sono i biancorossi a farsi più intraprendenti. L'azione più pericolosa al 28', quando Salvati respinge, nel giro di una manciata di secondi, le due conclusioni ravvicinate di Martiniello e la terza di Diarra.

L'Aprilia si fa vedere al 32'. Sulla sinistra Bosi fa partire un cross basso dal fondo, la palla attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta senza che nessuno intervenga.

Altri due sussulti nel finale. Mamone cade in area laziale e reclama il rigore, ma il direttore di gara lascia correre. Negli ultimi secondi di recupero, Franzese nell'area piccola spara a botta sicura. Tiro ribattuto da un difensore. Ultima opportunità sprecata. Dopo la scontitta casalinga con il Matese e lo 0-0 di Campobasso, il pareggio che non schioda la Vastese dalla zona play out.

Le formazioni - Vastese: Boccanera, Di Filippo, Altobelli (dal 32' st, Cardinale), Monza, Obodo, Diallo, Bernardi, Di Prisco (dal 20' st, Lenoci), Martiniello (dal 42' st, Franzese), Mamona, Cauterucci. A disposizione: Falzano, Cardinale, Capitanio, Lenoci, De Angelis, Sansone, Diarra, Solimeno, Franzese. Allenatore: Fulvio D'Adderio.

Aprilia: Salvati, Pollace, Succi, Vasco, Bosi (dal 41' st, Corelli), Ouedraogo (dal 38' st, Sansotta), Battisti, Luciani, Bernardini (dal 26' st, Bianchi), Calisto, Laghigna. A disposizione: Prudente, Pezone, Lapenna, Sansotta, Corelli, Martinelli, Mannucci, Ruggieri, Bianchi. Allenatore: Giorgio Galluzzo.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona (assistenti Capasso di Piacenza e D'Anna di Caserta).

Reti: Vasco (A.) su rigore al 3' st, Martiniello (V.) al 5' st.