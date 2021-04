La Resistenza dell’Abruzzo e degli abruzzesi nel video della Società Vastese di Storia Patria

In occasione del 25 aprile, la Società Vastese di Storia Patria ricorda la Resistenza degli abruzzesi con l'iniziativa "L'Abruzzo tra esilio e confino nell'esperienza di intellettuali antifascisti".

"La Società Vastese di Storia Patria Luigi Marchesani - dichiara la presidente Gabriella Izzi Benedetti - cerca di anno in anno di promuovere la memoria dei fatti relativi alla liberazione dal nazifascismo, che si celebra il 25 aprile. Allontanandoci nel tempo da quei tragici episodi, se essi non vengono riproposti alle giovani generazioni, se i giovani vengono privati di conoscenze, consapevolezze, riflessioni, si rischia un vuoto storico che verrà riempito da travisamenti, che verrà banalizzato, e non aiuterà nella loro crescita culturale, e soprattutto morale. Oltre ai giovani, la memoria dei fatti ci riguarda tutti, e tutti dobbiamo esserne coscienti e informati. Mi auguro che, nonostante la lunghezza del video, possiate apprezzarne le finalità e la ricchezza delle informazioni che i relatori offrono".

Nel video realizzato dall'associazione gli interventi di Antonio Mucciaccio: "Ignazio Silone, Francesco Jovine"; Nicola D'Adamo: "La vita dei confinati a Istonio Marina dalle testimonianze di Scalarini"; Gianfranco Rastelli: "Leone Ginzburg"; Luigi Medea: "Guido Calogero"; Gabriella Izzi Benedetti: "Natalia Ginzburg, Alba de Céspedes". Letture: Raffaella Zaccagna, Simona Cieri.

Il video della Società Vastese di Storia Patria: