All’Omnicomprensivo 1 di San Salvo, studenti "interconnessi... ma con la testa"

Il Lions Club di San Salvo rinnova l'impegno a sostegno dell'educazione digitale. Grazie all'associazione, infatti, arriva all'Omnicomprensivo n.1 di San Salvo, il service "Interconnettiamoci... ma con la testa" di Piero Fontana, che ad oggi ha raggiunto migliaia di studenti in tutta Italia. Grazie alla "risposta positiva della dirigente scolastica Annarosa Costantini e della referente, la professoressa Paola Ranalli", il 26 aprile alle 8:30, l'evento si terrà in collegamento dalle aule per tutte le classi quarte e quinte elementari.

"Il periodo particolare in cui stiamo tutti vivendo – si legge nel comunicato del Club - ci pone a dover adottare strategie e stili di adattamento che possono mantenerci in equilibrio, ma a volte farci perdere e smarrire il senso di quello che facciamo. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a massicce chiusure scolastiche, tanti ragazzi e adolescenti segregati in casi e costretti a seguire le lezioni attraverso Internet. E per fortuna grazie ad Internet. Ma l'agguato è sempre dietro l'angolo e internet fa rischiare di non essere una sola opportunità, ma forma insidiosa di tanti pericoli".

La presidente del Club di San Salvo, Romina Palombo, si dice "orgogliosa dell'iniziativa", nella quale crede da sempre e in cui pone particolare attenzione.