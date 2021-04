Spaccio tra le mura domestiche, 26enne arrestata dai carabinieri

Una donna di 26 anni, B.C., domiciliata a Vasto, è stata arrestata ieri sera dai carabinieri del Norm con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio di osservazione in prossimità dell'abitazione della donna, avevano notato "un continuo andirivieni di giovani assuntori di stupefacenti, già noti alle forze dell’ordine", spiega una nota del comandante del Norm.

Ieri sera, i militari hanno bloccato un giovane che, dopo essere entrato nell'abitazione, ne era uscito subito dopo. Nel corso del controllo i carabinieri lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina. Per questo sono entrati "nell’abitazione dove, in presenza della donna, si procedeva a perquisizione locale con il rinvenimento di gr.80 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale idoneo al taglio e confezionamento dello stupefacente, procedendo così all’arresto della prevenuta".

La donna è stata arrestata e portata nella Casa Circondariale di Vasto, a disposizione dell’autorità giudiziaria, Procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio.