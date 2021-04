Sedicenne ruba auto a Vasto, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento da 40 chilometri

Dopo 40 chilometri di inseguimento, i carabinieri di Termoli hanno denunciato un sedicenne alla guida di un'automobile rubata a Vasto. Deve rispondere di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di una serie di controlli, i carabinieri hanno notato il conducente di una utilitaria accelerare e dileguarsi in direzione sud alla vista della pattuglia.

I militari dell'Arma si sono subito messi alle calcagna del fuggitivo. "Ne scaturiva - si legge in una nota della Compagnia di Termoli - un rocambolesco inseguimento, durante il quale il conducente effettuava anche diverse manovre pericolose per la pubblica incolumità al fine di sottrarsi al controllo e assicurarsi l'impunità, terminato solo dopo circa 40 chilometri all'ingresso del comune di San Severo, allorquando il giovane, visto il sopraggiungere di un equipaggio della locale polizia stradale in supporto all'Arma, abbandonava il mezzo fuori dalla carreggiata tentando la fuga a piedi per le campagne limitrofe, venendo però tempestivamente bloccato dai militari".

Gli investigatori hanno accertato che l'auto era stata rubata mentre era parcheggiata lungo una strada di Vasto e l'hanno restituita al legittimo proprietario. Oltre alla denuncia a piede libero, nei confronti del minorenne è scattata una sazione amministrativa da 5mila 100 euro per guida senza patente.