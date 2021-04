Cordoglio per la scomparsa di Donato, papà del consigliere comunale Marco Gallo

Si è spento oggi Donato Gallo, papà del consigliere comunale Marco. Era ricoverato all'ospedale di Pescara.

"Abbiamo appreso con grande dolore della scomparsa di Donato Gallo, papà di Marco, nostro portavoce e Consigliere comunale del M5S. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a lui, a Caterina, a Francesco, a Gianluca e a tutta la famiglia", scrive in messaggio il Movimento 5 Stelle Vasto.

Anche il consigliere regionale Pietro Smargiassi lo ricorda. "Non c’è niente da fare, entra in casa in modo subdolo e ti aggredisce nel fisico e negli affetti. Oggi ha perso la sua battaglia contro il Covid il papà del nostro Marco Gallo, bandiera storica del Movimento a Vasto". Smargiassi lo ricorda come "persona per bene, famiglia per bene, capace di crescere i figli su valori importanti che resteranno nella memoria di chi lo ha conosciuto e di chi lo ha amato".

Affettuoso anche il pensiero del senatore Gianluca Castaldi. "Sono affranto. Mi sento impotente davanti ad un nemico così subdolo. L'unica cosa che posso fare è limitare il rischio per me stesso e per chi mi circonda. Ci ha lasciati anche il papà del nostro guerriero Marco Gallo. Sono molto legato a Marco. Molto. Le mie più sentite condoglianze a lui e tutta la sua splendida famiglia. Oggi è un giorno molto triste".

A Marco Gallo e alla sua famiglia sentite condoglianze anche dalla nostra redazione.