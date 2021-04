Contagi a Guilmi: due giornate di tamponi molecolari e screening di massa

Sei positivi al Covid-19 fanno alzare la soglia d'attenzione nel piccolo centro di Guilmi.

Il sindaco Carlo Racciatti ieri con un'apposita ordinanza ha sospeso in via precauzionale il trasporto scolastico degli alunni che frequentano gli istituti di Gissi per oggi e domani.

Il Comune, di concerto con la Asl Lanciano Vasto Chieti, ha organizzato due giornate di test per capire la dimensione del contagio. Oggi saranno effettuati 90 tamponi molecolari per i contatti più stretti dei contagiati, mentre domenica 25 aprile si terrà lo screening di massa.

I numeri che usciranno da queste due giornate diranno se sarà necessario misure più restrittive o no.